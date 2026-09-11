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В Оренбургской области житель Курманаевки пойдёт под суд за оскорбление инспектора ГАИ

В Оренбургской области житель Курманаевки пойдёт под суд за оскорбление инспектора ГАИ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об оскорблении представителя власти: мужчина, задержанный за вождение в нетрезвом виде, обругал инспектора ГАИ нецензурной бранью.

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