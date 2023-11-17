ЧП в Астрахани: под завалами людей нет

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области. По информации спасательного ведомства, согласно списку учета жильцов все граждане, проживающие в обрушившихся подъездах дома 1а по площади Вокзальная, установлены.
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