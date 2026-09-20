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За рулем

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Небольшой японский родстер превратили в винтажного классического «американца»

Небольшой японский родстер превратили в винтажного классического «американца»

Mitsuoka показала, как будет выглядеть ее новый двухместный родстер LA1. Дизайн выложили на отдельном сайте еще до официальной премьеры, намеченной на 26 ноября.

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