Симферопольцы бьют тревогу: люк без крышки возле детской площадки

В одном симферопольском дворе колодец без крышки расположен возле детской площадки. Родители, чьи дети гуляют на этой площадке и множество раз за день пробегают мимо открытого люка, сильно обеспокоены за их безопасность.
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