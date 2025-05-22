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Симферопольцы бьют тревогу: люк без крышки возле детской площадки

Симферопольцы бьют тревогу: люк без крышки возле детской площадки

В одном симферопольском дворе колодец без крышки расположен возле детской площадки. Родители, чьи дети гуляют на этой площадке и множество раз за день пробегают мимо открытого люка, сильно обеспокоены за их безопасность.

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