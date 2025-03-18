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Описано влияние поражения в Курской области на ВСУ

Описано влияние поражения в Курской области на ВСУ

Полковник Литовкин назвал поражение в Курской области катастрофой для ВСУ Вторжение в Курскую область и поражение в этом регионе стало катастрофой для Вооржуенных сил Украины (ВСУ), заявил в разговоре с «Лентой.

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