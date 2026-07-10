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74-летний Брос покинет пост главного тренера сборной ЮАР

74-летний Брос покинет пост главного тренера сборной ЮАР

Главный тренер сборной ЮАР Хуго Брос сообщил, что покинет занимаемый пост после чемпионата мира.Главный тренер сборной ЮАР Хуго Брос сообщил, что покинет занимаемый пост после чемпионата мира.

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