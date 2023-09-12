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Кудашов о 4:3 с «Барысом»: «В игре было и плохое, но концовка положительная, и она вселяет оптимизм»

«В первую очередь хочу обратиться к болельщикам и поблагодарить их. При счете 1:3 они гнали команду вперед, и эта энергия передалась игрокам.

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