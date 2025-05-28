9to5Mac: в Техасе приняли закон "об App Store" вопреки протесту Тима Кука

В Техасе был принят закон, известный как "Закон об ответственности магазинов приложений" или "Закон об App Store", несмотря на активную лоббистскую кампанию, включавшую личное обращение генерального директора Apple Тима Кука к губернатору Техаса Грегу Эбботту с просьбой наложить вето на законопроект.
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