9to5Mac: в Техасе приняли закон "об App Store" вопреки протесту Тима Кука

В Техасе был принят закон, известный как "Закон об ответственности магазинов приложений" или "Закон об App Store", несмотря на активную лоббистскую кампанию, включавшую личное обращение генерального директора Apple Тима Кука к губернатору Техаса Грегу Эбботту с просьбой наложить вето на законопроект.