Стало известно об удивительном предсказании Ванги отцу Киркорова

Певец Александр Матвеев, внебрачный сын народного артиста РФ Бедроса Киркорова, отца поп-короля Филиппа Киркорова, рассказал, что однажды Бедрос побывал в гостях у знаменитой слепой болгарской провидицы Ванги и та сделала ему удивительное предсказание .