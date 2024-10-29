Стало известно об удивительном предсказании Ванги отцу Киркорова

Певец Александр Матвеев, внебрачный сын народного артиста РФ Бедроса Киркорова, отца поп-короля Филиппа Киркорова, рассказал, что однажды Бедрос побывал в гостях у знаменитой слепой болгарской провидицы Ванги и та сделала ему удивительное предсказание .
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