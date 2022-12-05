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Военный эксперт Хроленко: США в ядерном конфликте получат ядерной дубиной по башке

Военный эксперт Хроленко: США в ядерном конфликте получат ядерной дубиной по башке

ВПК США составляет 90% ВПК стран-членов Североатлантического альянса. Однако ни американцы, ни страны НАТО не могли рассчитывать на боевые действия с линией соприкосновения более чем в тысячу километров, заявил военный эксперт Александр Хроленко.

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