Военный эксперт Хроленко: США в ядерном конфликте получат ядерной дубиной по башке

ВПК США составляет 90% ВПК стран-членов Североатлантического альянса. Однако ни американцы, ни страны НАТО не могли рассчитывать на боевые действия с линией соприкосновения более чем в тысячу километров, заявил военный эксперт Александр Хроленко.
ВПК США составляет 90% ВПК стран-членов Североатлантического альянса. Однако ни американцы, ни страны НАТО не могли рассчитывать на боевые действия с линией соприкосновения более чем в тысячу километров, заявил военный эксперт Александр Хроленко.
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