Уважаемые жители и гости Адлерского района! 22 августа мы празднуем один из официально установленных праздников России - День Государственного флага Российской Федерации.
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Уважаемые жители и гости Адлерского района! 22 августа мы празднуем один из официально установленных праздников России - День Государственного флага Российской Федерации.