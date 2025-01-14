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Царьград

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Майк Тайсон из НХЛ: Матвей Мичков удивил команду мощной игрой

Майк Тайсон из НХЛ: Матвей Мичков удивил команду мощной игрой

Русский хоккеист Матвей Мичков, играющий за "Филадельфия Флайерз", получил прозвище Майк в честь боксёра Майка Тайсона из-за своей массивной шеи.

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