США готовятся к отказу от нашего урана, но Россия не станет бить тарелки

Америка нарастила поставки радиоактивного сырья из РФ, что может быть признаком грядущего запрета импорта Анна Седова Фото: Донат Сорокин/ТАСС Материал комментируют: Алексей Калачев Борис Межуев США в три раза нарастили закупки урана из России в этом октябре по сравнению с прошлым годом.