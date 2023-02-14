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мало кто знает разгадки

мало кто знает разгадки

﻿﻿Сегодня я хотела бы рассказать вам о загадочных для туристов явлениях в Калининграде. Если вы не первый раз в городе, а уж тем более живёте, то для вас это вовсе не загадка (искренне в это верю :)) Но если вы только приехали в Калининград, то обязательно удивитесь и зададитесь вопросом – что это такое и почему так? Решаем самые распространенные головоломки в городе: Что за странные шары на деревьях в Калининграде? В первые минуты, когда я выезжал из аэропорта в Храброво, я решил, что это гнездо.

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