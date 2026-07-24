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ТАСС

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Замглавы МО указал на важность ускоренного решения вопросов бойцов СВО

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин указал на важность оптимизации действий должностных лиц для реализации льгот и ускоренного решения вопросов участников СВО.

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