Трамп ликвидировал возможность коммуникации киевского режима с Госдепом

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что зачистка прежней команды чиновников, занимавшихся украинской тематикой, которую произвел президент США Дональд Трамп, лишила Киев наработанного канала коммуникаций со «своими людьми» в Госдепе и других американских ведомствах.
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