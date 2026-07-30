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Аргументы недели

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В ГД РФ заявили, что атаками на WB враг хочет дестабилизировать ситуацию в РФ

В ГД РФ заявили, что атаками на WB враг хочет дестабилизировать ситуацию в РФ

С начала 2026 года украинские беспилотники наносят систематические удары по объектам розничной торговли в европейской части России.

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