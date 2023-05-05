Народные Новости

1 073 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Нехилый внедорожник у моего "любимца", однако! Наверное, всех худруков театров снабжают такими за огромный вклад в на...Внедорожник писат...
  • Владислав Владислав
    Мнтересные факты. Спасибо автору.«Чужую жизнь игра...
  • Владислав Владислав
    Отличная новость.CNN: американский...

Юшков: Польша озаботилась военной защитой Baltic Pipe из-за страха ответа России за подрыв «СП»

Юшков: Польша озаботилась военной защитой Baltic Pipe из-за страха ответа России за подрыв «СП»

Власти Польши приняли решение о военной защите газопровода Baltic Pipe. Такой шаг говорит о том, что Варшава боится ответа России на подрыв «Северных потоков», заявил экономический и политический эксперт Игорь Юшков в беседе с изданием «ВЗГЛЯД».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх