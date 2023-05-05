Юшков: Польша озаботилась военной защитой Baltic Pipe из-за страха ответа России за подрыв «СП»

Власти Польши приняли решение о военной защите газопровода Baltic Pipe. Такой шаг говорит о том, что Варшава боится ответа России на подрыв «Северных потоков», заявил экономический и политический эксперт Игорь Юшков в беседе с изданием «ВЗГЛЯД».
Власти Польши приняли решение о военной защите газопровода Baltic Pipe. Такой шаг говорит о том, что Варшава боится ответа России на подрыв «Северных потоков», заявил экономический и политический эксперт Игорь Юшков в беседе с изданием «ВЗГЛЯД».
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