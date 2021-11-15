Радий Хабиров остался недоволен показателями смертности в ДТП на дорогах Башкирии

15 ноября, в ходе оперативки в правительстве Башкирии, обстановку на дорогах Радий Хабиров назвал сложной, рассказав о том, что на прошлой неделе он участвовал в межведомственном совещании, в ходе которого обстоятельно обсудили текущую ситуацию.