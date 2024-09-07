На выборах в Челябинской области проголосовали почти 175 тысяч человек

Явка на выборах в Челябинской области перевалила за 7%. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, по состоянию на 12:00 субботы, 7 сентября, проголосовали 174 тысячи 927 жителей Южного Урала, явка составила 7,27 %.
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