Рубрика "Вынесено из комментариев". Комментарий на сей раз не с моего блога, а с Перемог, но очень уж хорошо автор таки рассказал за протесты в першой Хранции.
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- T А зачем и почем...
- Пусть мир спасае...
- Пусть мир спасае...
Мы не Франция... А где работа наших спецслужб во Франции ? Как америкосы раскрутили киевский майдан. Слабо ?