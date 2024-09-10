Представители Московской и Санкт-Петербургской академий Следственного комитета приняли участие в международной конференции в Минске

По приглашению руководства Следственного комитета Республики Беларусь представители Московской и Санкт-Петербургской академий Следственного комитета Российской Федерации приняли участие в IV Международной научно-практической конференции «Следственная деятельность: наука, образование, практика» в городе Минске.
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