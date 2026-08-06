В Подмосковье впервые выписали штраф за борщевик по данным ИИ-мониторинга

В Московской области впервые привлекли к ответственности собственника частного земельного участка за зарастание борщевиком Сосновского на основе цифрового мониторинга с применением искусственного интеллекта.
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