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ИА Регнум

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В Подмосковье впервые выписали штраф за борщевик по данным ИИ-мониторинга

В Подмосковье впервые выписали штраф за борщевик по данным ИИ-мониторинга

В Московской области впервые привлекли к ответственности собственника частного земельного участка за зарастание борщевиком Сосновского на основе цифрового мониторинга с применением искусственного интеллекта.

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