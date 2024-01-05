Константи Меладзе поразил бездушным поступком: не вернулся даже ради умирающего отца

О проблемах в семье композитора сообщила Ксения Собчак. Константин Меладзе кадр шоу "Судьба человека" с Борисом КорчевниковымМинувшим вечером появились печальные новости о здоровье 90-летнего отца братьев Меладзе.
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