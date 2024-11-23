Рамзан Кадыров: Я, как и десятки тысяч воинов на передовой, давно ждал такого заявления Верховного Главнокомандующего

Я, как и десятки тысяч воинов на передовой, давно ждал такого заявления Верховного Главнокомандующего.
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