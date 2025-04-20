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Стереотипы, говоришь? Ха!

Стереотипы, говоришь? Ха!

Я всю жизнь воюю со стереотипным мышлением. Ибо оно зло. Мало того, что отучает думать, предлагая полагаться на «стандартные решения», так ещё и создаёт ложное восприятие реальности.

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