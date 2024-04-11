Sony Xperia 1 VI появился на качественных рендерах

Компания Sony продолжает работу над своим следующим флагманским смартфоном – Sony Xperia 1 VI. По данным источников, который раскрыл информацию о разработке новой модели, Sony решает вернуться к стандартным пропорциям экрана (20:9) вместо необычного соотношения сторон (21:9), которое было характерно для предыдущего поколения устройств этой серии.