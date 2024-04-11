Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

152 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • F I
    Гастайбайтеры или как ?В Москве на предп...
  • карла карлова
    Ужас! Бардак творится с пришлыми.Полиция Подмосков...
  • Александр Макеев
    Врач сказал: пациент скорее мёрт чем жив, тащите его в морг! Значит, санитары и тащат его в морг!Западные эксперты...

Sony Xperia 1 VI появился на качественных рендерах

Sony Xperia 1 VI появился на качественных рендерах

Компания Sony продолжает работу над своим следующим флагманским смартфоном – Sony Xperia 1 VI. По данным источников, который раскрыл информацию о разработке новой модели, Sony решает вернуться к стандартным пропорциям экрана (20:9) вместо необычного соотношения сторон (21:9), которое было характерно для предыдущего поколения устройств этой серии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору