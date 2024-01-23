Вот что мне пришло в голову. Как вы знаете, на днях суд арестовал на два месяца (за возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства) некоего Бората главу узбекской диаспоры "Ватандош" Усмана Баратова.
Не пора ли южнорусским вслед за боратами отправиться?
Комментарии
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Андрей
эти хохлотвари ещё хуже мигрантов.
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16 час.
ЕД
Елена ДанильченкоБушуева
Да тут еще борец хохол призывает к отделению сибири от россии кажись Олег Бондаренко. Да таких вражин много.
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13 час.
Н
Николай
"...за возбуждение ненависти либо вражды..." "Пришить" срок на полную катушку, а потом вышвырнуть из России!!!
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13 час.
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