Нервное настрое...
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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Не пора ли южнорусским вслед за боратами отправиться?

Вот     что   мне  пришло  в  голову.    Как  вы  знаете,      на    днях  суд    арестовал    на  два  месяца   (за возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства)    некоего  Бората главу узбекской диаспоры "Ватандош" Усмана Баратова.

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Комментарии
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Андрей
эти хохлотвари ещё хуже мигрантов.
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16 час.
ЕД
Елена ДанильченкоБушуева
Да тут еще борец хохол призывает к отделению сибири  от россии кажись Олег Бондаренко. Да таких вражин много.
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13 час.
Н
Николай
&quot;...за возбуждение ненависти либо вражды...&quot; &quot;Пришить&quot; срок на полную катушку, а потом вышвырнуть из России!!!
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13 час.

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