Воздвижение Креста Господня: что категорически нельзя делать, народные приметы

Православная церковь 27 сентября отмечает важный двунадесятый праздник, Воздвижение Креста Господня. Праздник установлен в память обретения Креста Господня, которое произошло, согласно церковному преданию, в 326 году в Иерусалиме около горы Голгофы, где был распят Спаситель.