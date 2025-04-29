Экс-жена миллиардера Лебедева показала фото в «голом» платье без белья

Елена Перминова снялась в миниатюрном платье с вырезами. Модель и блогер Елена Перминова, состоявшая в свое время в отношениях с бизнесменом Александром Лебедевым, привлекла внимание подписчиков новым эффектным образом.
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