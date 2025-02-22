Банки.ру
ГлавнаяТемыДобавить свою темуЛучшие темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Банки.ру

95 032 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Цифра в 85 представляется оптимальной на данный момент.В Сбербанке оцени...
  • Maxim
    Щас посевную завалят: в АПК нет таких прибылей, как в банках, получают больше всех, ничего не производя.. Жрать будет...В Госдуме предрек...
  • Иван Иванов
    По автобусному билету нельзя взять кредит?Юрист предупредил...

Рубль: движение вверх. Курсы доллара и евро на 22 февраля

Российская валюта продолжает уверенно расти к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 февраля 2025 года, составляет 88,1676 рубля (прежнее значение — 88,5103 рубля), официальный курс евро — 92,0152 рубля (предыдущий показатель — 92,4831 рубля).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх