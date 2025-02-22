Рубль: движение вверх. Курсы доллара и евро на 22 февраля

Российская валюта продолжает уверенно расти к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 февраля 2025 года, составляет 88,1676 рубля (прежнее значение — 88,5103 рубля), официальный курс евро — 92,0152 рубля (предыдущий показатель — 92,4831 рубля).
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