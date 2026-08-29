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Царьград

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Минобороны России поразило логистический центр в Калиновке

Минобороны России поразило логистический центр в Калиновке

Министерство обороны России заявило о поражении русскими военными логистического центра в Калиновке, где распределялись военные грузы из западных стран.

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