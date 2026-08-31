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Отряд кораблей Северного флота во главе с «Иваном Папаниным» вышел в поход

Отряд кораблей Северного флота во главе с «Иваном Папаниным» вышел в поход

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота вышел из Североморска и направился в дальний поход по морям Северного Ледовитого океана.

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