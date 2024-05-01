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Семин о гегемонии «Зенита»: «Надо бы в этом году прервать. «Краснодару» и «Динамо» не надо сдаваться ни в коем случае»

После 26 туров «Зенит» возглавляет таблицу, опережая «Краснодар» лишь по дополнительным показателям, а «Динамо» – на 3 очка.

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