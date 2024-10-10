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Иваново

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Педагог из Ивановской области получила госнаграду за наставничество

За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность знаком отличия «За наставничество» награждена заместитель директора по учебно-воспитательной работе Тейковского многопрофильного колледжа Татьяна Тарабыкина.

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