Педагог из Ивановской области получила госнаграду за наставничество

За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность знаком отличия «За наставничество» награждена заместитель директора по учебно-воспитательной работе Тейковского многопрофильного колледжа Татьяна Тарабыкина.
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