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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрий Семин: «Платини и Кроос справедливо говорят, что Хвича – лучший в мире и самый стабильный игрок. Я давно говорю, что он заслужил «Золотой мяч»

Юрий Семин считает, что Хвича Кварацхелия заслужил «Золотой мяч». «Такие люди, как Мишель Платини и Тони Кроос , хорошо знают, что такое футбол.

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