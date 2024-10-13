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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марченко и Чинахов набрали по 1+2 в матче против «Колорадо», став 1-й и 2-й звездами

Форварды «Коламбуса» были признаны первой и второй звездами игры с «Эвеланш» (6:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

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