Перебои с электричеством коснутся жителей Астрахани и поселений двух районов

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 19:00. В среду, 21 февраля, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - во всех районах РЭС (с 09:00 до 17:00, с 09:00 до 18:00, с 09:00 до 19:00, с 13:00 до 18:00); Ахтубинский район – с.