🍂 А мы спешим немножко разбавить этот будничный день небанальными праздниками: ⭐️ День запеченного в тесте яблока — кто еще не успел ошарлотиться? ⭐️ День профессионального клининга — ну правильно, выходные на носу, не помешает включить в планы осеннюю генуборку ⭐️Если есть желание, вносите в свои календари День сибиряка (празднует, как ни странно, Польша, а мы можем включить ассоциацию "сибирское здоровье" и позаботиться о себе), ⭐️⭐️⭐️Международный день кантри-музыки, День почитания предков (прямиком из Индии) и День тур-менеджера — можно хотя бы помечтать о путешествиях🤗 17 сентября народный календарь и приметы очень рекомендуют слушать свое сердце и интуицию — ваши решения и догадки сегодня верны.