В Кузбассе на выборах проголосовал столетний участник взятия Кенигсберга

КЕМЕРОВО, 18 сентября. /ТАСС/. Столетний ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Терехов, который участвовал во взятии Кенигсберга в 1945 году, принял участие в голосовании в Кузбассе в ходе выборов в Госдуму девятого созыва, сообщает корреспондент ТАСС с избирательного участка № 211 Кемерово.
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