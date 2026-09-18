В Кузбассе на выборах проголосовал столетний участник взятия Кенигсберга

КЕМЕРОВО, 18 сентября. /ТАСС/. Столетний ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Терехов, который участвовал во взятии Кенигсберга в 1945 году, принял участие в голосовании в Кузбассе в ходе выборов в Госдуму девятого созыва, сообщает корреспондент ТАСС с избирательного участка № 211 Кемерово.