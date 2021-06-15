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На Украине захотели получить акции оператора «Северного потока – 2»

На Украине захотели получить акции оператора «Северного потока – 2»

Украинский политический бомонд не устаёт удивлять глупыми заявлениями Украина сможет заработать на «Северном потоке – 2», если после запуска газопровода ей передадут часть акций компании-оператора, считает директор украинского Института анализа и ….

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