Есть вторая военная база России в Средиземном море! Где она?

Алексей Тан

России, нужна не победа на Украине.... а БОЛЬШАЯ ПОБЕДА!!... а для этого необходимо, Сионизм (или зверя) и победить на Ближнем Востоке и в Африке!! (НАТО и есть наёмник сионистов)... и Суровикин после Сирии, оказался в Африке.... и это для "Суворовых"-Суровикиных... НОРМА.