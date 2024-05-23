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Есть вторая военная база России в Средиземном море! Где она?

Есть вторая военная база России в Средиземном море! Где она?

В фильме "Особенности национальной рыбалки", когда Кузьмич спрашивает у финского полицейского, как проехать на 13 кордон, полицейские потом ворчат: "Эти русские совсем обнаглели.

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Комментарии
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Алексей Тан
России, нужна не победа на Украине.... а БОЛЬШАЯ ПОБЕДА!!... а для этого необходимо, Сионизм (или зверя) и победить на Ближнем Востоке и в Африке!! (НАТО и есть наёмник сионистов)... и Суровикин после Сирии, оказался в Африке.... и это для &quot;Суворовых&quot;-Суровикиных... НОРМА.
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