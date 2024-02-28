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Закон, порядок, государство

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В Челябинской области оперативники уголовного розыска раскрыли убийство, совершенное более 20 лет назад

Летом 2001 года ранним утром у одного из домов по улице Тевосяна в Орджоникидзевском районе города Магнитогорска прохожие обнаружили труп 47-летней женщины с видимыми признаками насильственной смерти.

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