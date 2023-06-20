Закон, порядок, государство

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В вас сохранился дух эпохи СССР, если вспомните 8 фишек этого времени - ТЕСТ

В вас сохранился дух эпохи СССР, если вспомните 8 фишек этого времени - ТЕСТ

Жизнь в стране Советов кардинально отличается о той, которой мы живём сейчас. Однако быт того времени никогда не забудут те, кто жил в советскую эпоху.

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