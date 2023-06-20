В вас сохранился дух эпохи СССР, если вспомните 8 фишек этого времени - ТЕСТ

Жизнь в стране Советов кардинально отличается о той, которой мы живём сейчас. Однако быт того времени никогда не забудут те, кто жил в советскую эпоху.
Популярные статьи
- В Венгрии состоялось торжественное открытие российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны
- Расчеты самоходных минометов большой мощности «Тюльпан» ЦВО уничтожают опорные пункты ВСУ
- На Южно-Донецком направлении военнослужащий морской пехоты ТОФ сбил шесть самолетов и два вертолета противника
Свежие комментарии