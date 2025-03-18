НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

169 подписчиков

Быстрова удивил вызов Дзюбы в сборную: «Печальная ситуация, если у нас в стране сильнее его нет. Он что, прибавил? Нет. Если ты забиваешь головой, стоя в штрафной, этого мало»

36-летний нападающий включен в заявку национальной команды на матчи со сборными Гренады и Замбии.  – Планируете ли вы смотреть матч с Гренадой? – Не знаю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх