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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин забросил 5 шайб в первых 20 матчах в сезоне НХЛ при 14 очках. Это его худшие результаты на таком отрезке за карьеру

Капитан «Вашингтона» набрал 2 (0+2) очка в игре регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:4), продлив безголевую серию до 5 матчей.

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