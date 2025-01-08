"Носить обувь из Детского Мира - харам" Иноземец зашел в детский магазин и удивился увиденному. Обувь из кожи свиньи

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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ninikooo Митусова
В чем проблема? Домой- со всей семьей, детьми, женами и всеми родственниками. Одевайтесь , обувайтесь во что хотите. Там, на исторической родине.
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10 час.
Сергей Алексеев
Кто мешает ему искать в магазинах то что ему нравится, пусть ищет и покупает, что не нравится не трогай.
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5 час.
Одиссей
Удивляет позиция Детского Мира! С какой стати они кинулись извиняться и, вообще, как-то реагировать на этого долбодятла? Продукция соответствует сан.нормам: Соответствует! А уж из какого материала она сделана - это магазин касаться не должно! Кому-то не нравится свиная кожа, индусы, пожалуй, будут против коровьей. Каким-нибудь натуралам не понравится кожзам. На всех не угодишь, значит, каждый выбирает товар по СВОЕМУ вкусу, традициям, религии и проч., а не заставлять ВСЕХ приспосабливаться под СЕБЯ-любимого.  Сегодня ему не понравились ботинки - а завтра он устроит дебош в каком-нибудь гастрономе по поводу свиных (о, Аллах! Какой ужОс!) сосисках. И что, в угоду этому придурку нам отказываться от колбас-сосисок? А не проще ли избавиться от таких провокаторов? Да! Еще! Давно пора ввести санкции за ТАКИЕ бороды.
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5 час.

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