В Госдуме напомнили об уголовной ответственности за сбор краснокнижных ягод

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия») напомнил, что сбор редких краснокнижных ягод может повлечь за собой серьезные последствия — до четырех лет лишения свободы.
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