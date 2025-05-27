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  • igor kim
    Интересно, откуда у людей, при отсутствии у них мозгов, такие деньги?В Петербурге 76-л...
  • Анастасия Гончарова
    они же все бедненько у нас живут, поскуливая и подвывая в   сетях что  живут на грани нищенства и побирушничества , а...В Петербурге 76-л...
  • Зоя Зайко
    Откуда у неё такие деньги?В Петербурге 76-л...

В Госдуме напомнили об уголовной ответственности за сбор краснокнижных ягод

В Госдуме напомнили об уголовной ответственности за сбор краснокнижных ягод

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия») напомнил, что сбор редких краснокнижных ягод может повлечь за собой серьезные последствия — до четырех лет лишения свободы.

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