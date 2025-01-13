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Царьград

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Андрей Палий отрицает обвинения: публикации в сети — атака на общество

Андрей Палий отрицает обвинения: публикации в сети — атака на общество

Глава Тимашевского района Андрей Палий опровергает обвинения в неуважении к матерям погибших бойцов Специальной военной операции.

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