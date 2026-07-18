Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 757 подписчиков

Гонщик "Формулы-1" Алонсо боялся, что Испания попадет на Англию в финале ЧМ-2026

Гонщик "Формулы-1" Алонсо боялся, что Испания попадет на Англию в финале ЧМ-2026

Двукратный чемпион "Формулы-1", испанский гонщик команды "Астон Мартин" Фернандо Алонсо в эфире Sky Sports признался, что боялся выхода сборной Испании на национальную команду Англии в финале чемпионата мира - 2026.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии