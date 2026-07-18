Гонщик "Формулы-1" Алонсо боялся, что Испания попадет на Англию в финале ЧМ-2026

Двукратный чемпион "Формулы-1", испанский гонщик команды "Астон Мартин" Фернандо Алонсо в эфире Sky Sports признался, что боялся выхода сборной Испании на национальную команду Англии в финале чемпионата мира - 2026.
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